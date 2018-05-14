Утята с мамой устроили транспортный коллапс в центре Запорожья (видео)

Водителям пришлось выйти из машины и ловить разбежавшихся утят.

Движение на дамбе в самом центре Запорожья накануне парализовала утиная семья. Видео в Сеть выложили автомобилисты очевидцы.

Мама с десятком малышей сначала бежала вдоль отбойника, но затем решила, что нужно любой ценой попасть на обочину. Водители остановились и принялись ловить птиц, чтобы помочь им оказаться в безопасном месте. В результате птичья семья без потерь продолжила свое путешествие.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае 20 тысяч уток устроили пробку, переходя дорогу организованным строем.