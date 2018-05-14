Из ЧАЭС в США: 200 бездомных щенков из зоны отчуждения сменят место проживания

Все вывезенные собаки пройдут дозиметрический контроль.

С территории Чернобыльской атомной электростанции планируют вывезти в США около 200 бездомных щенков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"В апреле работники Фонда чистого будущего, Чернобыльской АЭС и компании "НОВАРКА" уже транспортировали 12 щенков с площадки ЧАЭС. И в июне они полетят в США, где их устроят в семьи и найдут им постоянные дома. Работники Фонда сообщают, что на проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, и в целом запланировано вывезти в США около 200 щенков", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что все вывезенные собаки пройдут дозиметрический контроль, их отмоют и отвезут в Славутич в предварительно организованный приют для щенков на территории конно-спортивной базы. Там они будут находиться в течение следующих 45 дней.