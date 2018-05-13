Под Мариуполем нашли мертвых дельфинов (фото)

Этому виду млекопитающих угрожает исчезновение.

Возле села Рыбачье, что под Мариуполем, на берегу Азовского моря нашли мертвых дельфинов.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Читайте такжеУ побережья Бердянска заметили редких дельфинов (видео)

Как отмечает издание, этот вид дельфинов обитает только в Азовском море. Азовских дельфинов осталось всего тысяча особей. Этот вид находится под защитой Бернской конвенции и входит в список растений и животных, которым грозит исчезновение.