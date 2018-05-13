Под Мариуполем нашли мертвых дельфинов (фото)

15:39, 13 мая 2018
Спасение видов
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На побережье Азовского моря возле села Рыбачье под Мариуполем найдены мертвые дельфины / фото Новости Донбасса

Об этом пишут "Новости Донбасса".

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Как отмечает издание, этот вид дельфинов обитает только в Азовском море. Азовских дельфинов осталось всего тысяча особей. Этот вид находится под защитой Бернской конвенции и входит в список растений и животных, которым грозит исчезновение.

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Теги: #дельфины#Азовское море#гибель дельфинов