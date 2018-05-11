Грибок может уничтожить все земноводные

Вирус может привести к сердечной недостаточности у лягушек.

В Восточной Азии появился смертельный грибок, который может уничтожить популяцию земноводных во всем мире.

Речь идет о грибке хитридиевых лягушек Batrachochytrium dendrobatidis. Его давно считают причиной снижения популяций и вымирания амфибий на нескольких континентах, сообщает ВВС.

С 70-х годов прошлого века он распространился по миру, но, до этого о летальных случаях было неизвестно.

Хитридиевый грибок вызывает хитридиомикоз, который ведет к сердечной недостаточности. Патоген отвечает за сокращение численности и вымирание сотен видов лягушек.

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"Австралия имеет жесткие правила в этой сфере, проект подтверждает, почему они так необходимы. Надеемся, что эти новости подтолкнут на изменения и другие страны с менее строгими требованиями к биобезопасности. Если они распространятся, мы столкнемся с дополнительным вымиранием. Страны должны действовать до того, как это произойдет", - сказал доктор Ли Скерратт из университета Джеймса Кука.

Ранее индийская исследовательница обнаружила новый вид лягушек семьи носатые. Сонали Ґарґ, аспирант университета Дели, нашла новый вид после пяти лет обширных исследований в Западных Гатах – точке доступа к биоразнообразия на юге Индии. Этот вид относится к группе индийских лягушек или рода Fejervarya.