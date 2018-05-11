Для херсонских медведей строят новый вольер в Галицком природном парке (видео)

Четырех медведей из Херсона в прошлом году привезли на Ивано-Франковщину.

Новый дом для медведей. Для семьи херсонских медведей, которых в прошлом году перевезли к Галицкого парка, строят новый вольер еще больше предыдущего.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напомним, четверо медведей в Херсоне жили в клетках с бетонным полом. Волонтеры добились, что животных таки перевели в заповедник. В вольере размером в полторы тысячи квадратных метров прямо посреди леса медведица Дина и трое ее детей Маша, Мир и Надя уже полностью освоились.

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Но за зиму медведи разрыли собственную берлогу и буквально по досточкам разобрали деревянный домик. Впрочем, работники парка радуются, ведь для медведей все это естественное поведение.