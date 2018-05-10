В китайском зоопарке показали новорожденную тройню тигрят (видео)
10:55, 10 мая 2018Спасение видов
41
В зоопарке китайского города Наньпин показали тигрят, которые родились две недели назад.
Иллюстрация \ REUTERS
В зоопарке китайского города Наньпин журналистам показали тигрят, которые родились две недели назад.
Читайте такжеВ китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят (видео)
У малышей еще не открылись глаза, по вольеру они пока только ползают и обнюхивают все вокруг, говорится в сюжете ТСН. При рождении тигрята весили чуть больше полтора килограмма. Питаются малыши молоком. Поэтому для их мамы в зоопарке составили специальный питательный рацион.
Широкая публика увидит пополнение зоопарка, когда тигрятам исполнится три месяца.
В китайском зоопарке показали новорожденную тройню тигрят
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter