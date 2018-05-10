В китайском зоопарке показали новорожденную тройню тигрят (видео)

В зоопарке китайского города Наньпин показали тигрят, которые родились две недели назад.

В зоопарке китайского города Наньпин журналистам показали тигрят, которые родились две недели назад.

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У малышей еще не открылись глаза, по вольеру они пока только ползают и обнюхивают все вокруг, говорится в сюжете ТСН. При рождении тигрята весили чуть больше полтора килограмма. Питаются малыши молоком. Поэтому для их мамы в зоопарке составили специальный питательный рацион.

Широкая публика увидит пополнение зоопарка, когда тигрятам исполнится три месяца.