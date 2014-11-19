В Калифорнии спасли слепую сову с "космическими" глазами (фото)

02:54, 19 ноября 2014
Спасение видов
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Сотрудники Учебного центра дикой природы в Силмаре в штате Калифорния спасли сову, чьи глаза напоминают звездное небо

.boredpanda.com

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoredPanda.

Сотрудники центра назвали сову Зевсом в честь древнегреческого бога неба, грома и молний. Птицу поселили на территории центра, в котором живут обезьяны, попугаи, крокодилы и другие животные.

Сейчас Зевс живет в стволе на шкафу с документами недалеко от стола Пола Хена, основателя учебного центра.

.boredpanda.com
.boredpanda.com
.boredpanda.com
.boredpanda.com
.boredpanda.com
.boredpanda.com

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