В Калифорнии спасли слепую сову с "космическими" глазами (фото)

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoredPanda.

Сотрудники центра назвали сову Зевсом в честь древнегреческого бога неба, грома и молний. Птицу поселили на территории центра, в котором живут обезьяны, попугаи, крокодилы и другие животные.

Сейчас Зевс живет в стволе на шкафу с документами недалеко от стола Пола Хена, основателя учебного центра.