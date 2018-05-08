Ученые бьют тревогу: в Индонезии популяция одних из ближайших родственников людей может вымереть из-за строительства ГЭС

Орангутанов из района Тапанули признали отдельным видом в то время, когда их выживание оказалось под угрозой.

Тапанульський орангутан, найденный в южном районе Тапанули в Индонезии, в прошлом году классифицировали как отдельный вид. При этом он находится под угрозой вымирания из-за вмешательства человека. Этот вывод сделали исследователи в докладе, опубликованном в журнале Current Biology.

"Меньше 800 обезьян выживают, и их жизнь под угрозой из-за мегапроектов, вырубки лесов, строительства дорог и браконьерства", - рассказал автор исследования доктор Шон Слоун, передает Indy100.

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Наибольшую угрозу их выживанию составляет строительство новой гидроэлектростанции в ущелье леса, где живет подавляющее большинство Тапанульських орангутанов. Застройщики меняют среду обитания орангутанов, и это грозит животным.

"За 40 лет проведения исследований я не видел чего-то более драматичного. Если не принять срочных мер, это может привести к экологическому Армагеддону для одного из наших ближайших живых родственников", - уверяет ответственный за проведение исследования профессор Уильям Лоренс.

Как сообщал УНИАН, ранее экологи обвинили российских военных в проведении учений в заповеднике, где обитают исчезающие виды животных.