У побережья Бердянска заметили редких дельфинов (видео)
12:27, 07 мая 2018Спасение видов
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Животных сняли на видео работники порта.
Дельфины Азовка занесены в Красную книгу Украины \ Фото УНИАН
В Бердянске Запорожской области у побережья заметили дельфинов Азовок.
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Животных сняли на видео работники порта, говорится в сюжете "ПроБердянск". "Так близко к берегу Азовки давно не приближались", - отмечается в описании к видео.
Дельфины Азовка занесены в Красную книгу Украины. Данный вид из-за браконьерства, загрязнения окружающей среды, исчезновения корма, имеет статус "находящегося в опасном состоянии".
У побережья Бердянска заметили редких дельфинов
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