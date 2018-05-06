Обезьяна-долгожитель из Николаевского зоопарка может побить мировой рекорд (видео)
13:18, 06 мая 2018Спасение видов
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По человеческим меркам, обезьяне уже полторы сотни лет.
Обезьяна-долгожитель из Николаевского зоопарка может побить мировой рекорд
Обезьяна-долгожитель, которая претендует на мировой рекорд, живет в Николаевском зоопарке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.
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Обезьяне Максу 30 лет. Для обезьян породы саймири - это невероятно долгий век. По человеческим меркам, ему уже полторы сотни лет. Теперь Макс претендует на мировой рекорд.
В вольере Макс живет вместе с подругой Ялой, которая втрое младше его. Они единственная пара саймиров в Украине.
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