Обезьяна-долгожитель из Николаевского зоопарка может побить мировой рекорд (видео)

13:18, 06 мая 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.

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Обезьяне Максу 30 лет. Для обезьян породы саймири - это невероятно долгий век. По человеческим меркам, ему уже полторы сотни лет. Теперь Макс претендует на мировой рекорд.

В вольере Макс живет вместе с подругой Ялой, которая втрое младше его. Они единственная пара саймиров в Украине.

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Теги: #зоопарк#Николаев#обезьяна