Обезьяна-долгожитель из Николаевского зоопарка может побить мировой рекорд (видео)

По человеческим меркам, обезьяне уже полторы сотни лет.

Обезьяна-долгожитель, которая претендует на мировой рекорд, живет в Николаевском зоопарке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.

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Обезьяне Максу 30 лет. Для обезьян породы саймири - это невероятно долгий век. По человеческим меркам, ему уже полторы сотни лет. Теперь Макс претендует на мировой рекорд.

В вольере Макс живет вместе с подругой Ялой, которая втрое младше его. Они единственная пара саймиров в Украине.