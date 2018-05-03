В николаевском зоопарке бродячие собаки загрызли четверых альпак

Сотрудники зоопарка обвиняют охранную фирму. работники которой не заметили проникновения собак на территорию.

В николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четверых альпак. Собаки проникли на территорию зоопарка через дыру в ограждении и залезли в вольер к животным.

Как сообщает прес-служба зоопарка, происшествие случилось в ночь на 1 мая. Камеры видеонаблюдения, установленные в зоопарке, зафиксировали как собаки проникли на территорию. Сотрудники зоопарка обвиняют охранную фирму, работники которой не заметили на видео вторжения "незванных гостей".

Читайте такжеВ сети появилось шокирующее видео нападения хищников на лошадь в китайском цирке"В ночь с 30.04.2018 на 01.05.2018 в 3 часа ночи, через отверстие, проделанное в ограждении зоопарка, на его территорию проникла стая бродячих собак, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на территории зоопарка. Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны. К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила данный факт. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли 4 животных. Тем самым зоопарку был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка вызвали полицию для написания заявления о происшествии. Они требуют от охранной фирмы компенсанции стоимости животных.

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