Евросоюз намерен добиться всемирного запрета на тестирование косметики на животных

Евродепутаты призвали правительства стран ЕС объединить усилия для запрета во всем мире до 2023 года использования животных в косметической промышленности для тестирования продукции.

Европейский Союз решил начать дипломатическую кампанию за всемирный запрет тестирования косметических средств на животных до 2023 года. За соответствующую резолюцию, не имеющую обязательной силы, 3 мая 2018 года проголосовали 620 евродепутатов, сообщается на сайте Европарламента.

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Депутаты Европейского парламента отмечают, что в самом ЕС продажа косметических средств, которые тестируют на животных, была запрещена еще в 2013 году. И это не помешало косметической промышленности Евросоюза процветать и обеспечить около двух миллионов рабочих мест. Тем не менее, около 80% стран мира по-прежнему разрешают тестирование косметики на животных и ее продажу.

При этом евродепутаты отмечают, что в системе ЕС есть лазейки, поскольку некоторые косметические средства тестируются на животных за его пределами, прежде чем быть повторно проверяеными в ЕС с использованием альтернативных методов и поступить на рынок. В то же время отмечается, что тестирование на животных многих ингредиентов, используемых при производстве косметики, по-прежнему не запрещено.

Кроме того, в ЕС считают серьезной проблемой отсутствие достоверных данных об импортной косметике, поступающей на европейские рынки.

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В своей нынешней резолюции депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС использовать свои дипломатические каналы для создания коалиции и запуска в рамках ООН международной конвенции о глобальном запрете тестирования косметики на животных.

Также отмечается, что согласно опросу от 2016 года, 89% граждан ЕС согласны с тем, что Евросоюз должен делать больше на международном уровне для повышения осведомленности о важности благополучия животных. При этом 90% граждан ЕС согласны с важностью установления высоких стандартов защиты животных во всем мире.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС запретили использование вредных для пчел инсектицидов в аграрной промышленности на открытом воздухе.