Евросоюз намерен добиться всемирного запрета на тестирование косметики на животных
Европейский Союз решил начать дипломатическую кампанию за всемирный запрет тестирования косметических средств на животных до 2023 года. За соответствующую резолюцию, не имеющую обязательной силы, 3 мая 2018 года проголосовали 620 евродепутатов, сообщается на сайте Европарламента.
Читайте такжеНорвегия запретит меховую промышленность
Депутаты Европейского парламента отмечают, что в самом ЕС продажа косметических средств, которые тестируют на животных, была запрещена еще в 2013 году. И это не помешало косметической промышленности Евросоюза процветать и обеспечить около двух миллионов рабочих мест. Тем не менее, около 80% стран мира по-прежнему разрешают тестирование косметики на животных и ее продажу.
При этом евродепутаты отмечают, что в системе ЕС есть лазейки, поскольку некоторые косметические средства тестируются на животных за его пределами, прежде чем быть повторно проверяеными в ЕС с использованием альтернативных методов и поступить на рынок. В то же время отмечается, что тестирование на животных многих ингредиентов, используемых при производстве косметики, по-прежнему не запрещено.
Кроме того, в ЕС считают серьезной проблемой отсутствие достоверных данных об импортной косметике, поступающей на европейские рынки.
Читайте такжеУкраина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных
В своей нынешней резолюции депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС использовать свои дипломатические каналы для создания коалиции и запуска в рамках ООН международной конвенции о глобальном запрете тестирования косметики на животных.
Также отмечается, что согласно опросу от 2016 года, 89% граждан ЕС согласны с тем, что Евросоюз должен делать больше на международном уровне для повышения осведомленности о важности благополучия животных. При этом 90% граждан ЕС согласны с важностью установления высоких стандартов защиты животных во всем мире.
Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС запретили использование вредных для пчел инсектицидов в аграрной промышленности на открытом воздухе.