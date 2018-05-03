"Карпатский "дракон": на Закарпатье убили огромную змею (фото)
15:18, 03 мая 2018Спасение видов
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Комментаторы возмущены убийством полоза на Закарпатье.
Родители убили полоза / фото facebook.com/KPTZak
В Свалявском районе Закарпатской области убили вполне безопасного полоза.
Родители испугались за детей, которые принесли пресмыкающееся домой, и убили его, пишет "Клуб пеших туристов" в Facebook.
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"Фотофакт. Карпатский "дракон" из Солочина. Примерно 3-метровый гад", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в комментариях под заметкой люди выражают возмущение убийством пресмыкающегося.
Ранее в городе Хуст Закарпатской области прохожие заметили огромную убитую змею.
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