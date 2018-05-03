Активисты показали, как спасают украинскую рыбу от вымирания в период нереста (фоторепортаж)

Неравнодушные граждане и профессиональные рыбаки все активнее устанавливают искусственные нерестовые гнезда, чтобы помочь рыбе в украинских реках и водоемах полноценно отнереститься.

В Ассоциации рыболовов Украины показали, как помогают рыбе в украинских реках и водоемах в период нереста.

Как рассказывают в пресс-службе ассоциации, за годы независимости Украины более 60% отечественных естественных нерестилищ исчезли. Основными причинами этого стали неконтролируемая застройка береговой линии, где раньше были природные места для нереста, а также не проведение мелиоративных работ по их расчистке и прореживания от излишней водной растительности. В результате естественные нерестилища зарастают, мелеют и постепенно превращаясь в сушу.

Читайте такжеНа Сумщине во время рейда задержали шестерых браконьеров (видео)

Кроме того, одним из основных препятствий для современного нереста рыбы являются перепады уровня воды в водохранилищах. Ведь при сбросе воды икра становится без воды, высыхает и погибает, тогда как при поднятии уровня воды, под толщей воды икра не прогревается, чернеет и погибает.

«Вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева из-за сброса в них бытовых и производственных стоков... да еще и традиционные места для нереста исчезают... Сегодня как никогда рыба нуждается в нашей помощи. Поэтому установку искусственных нерестовых гнезд трудно переоценить - они остро необходимы рыбе и нашим водоемам. Из-за своей универсальной конструкции они не зависят от перепадов уровня воды, а так же икра, отложенная на них, хорошо прогревается и освещается, потому что находится постоянно на одном уровне. В природных условиях с такими идеальными условиями естественных нерестилищ осталось не больше 4%», - рассказывает глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Активисты отмечают, что в современных реалиях рыба просто не сможет полноценно отнереститься, поэтому с каждым годом все больше устанавливают искусственные нерестовые гнезда промысловики, рыболовная и природоохранная общественность при согласовании этих работ с ихтиологическими отделами Управлений рыбоохраны.

Читайте такжеМинагропрод и Минэкологии увеличили штрафы за браконьерство в 4 раза

Впрочем одной установкой искусственных нерестовых гнезд дело не ограничивается, ведь за ними должен быть уход - периодически гнезда вынимают из воды, а икру промывают от мусора.

Так, в 2018 году на каскаде Днепровских водохранилищ и дельте Днепра были установлены 8 тысяч искусственных нерестовых гнезд: Киевское - 1,6 тыс. штук; Каневское - 0,5 тыс. штук; Кременчугское - 2,2 тыс. штук; Днепродзержинское - 0,4 тыс. штук; Днепровское - 0,8 тыс. штук; Каховское - 1,5 тыс. штук; Дельта Днепра - 1 тыс. штук. На реках в Волынской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Черниговской области установили 2,8 тыс. штук.

В то же время Ассоциация рыболовов Украины призывает всех граждан в период нереста рыбы, который в Украине официально длится с апреля до середины июня в зависимости от региона, особенно уважительно и бережно относиться к водным обитателям.

«Помогите защитить рыбу, не допускайте ее варварского лова в период нереста! Не оставайтесь равнодушными к нарушениям природоохранного законодательства и в случае выявления фактов браконьерства на водоемах сообщайте о них в природоохранные и правоохранительные органы. Если вы стали свидетелем правонарушения на воде, просим незамедлительно сообщать по телефону «Горячей Линии» Госрыбагентства 0-800-50-52-50. Ведь от того, как пройдет нерестовая кампания, зависит количество рыбы в наших водоемах!», - отмечают в ассоциации.