На Сумщине во время рейда задержали шестерых браконьеров (видео)
13:49, 03 мая 2018Спасение видов
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Рыбаки ловили рыбу и раков в период нереста.
На Сумщине во время рейда рыбоохраны и полиции задержали шестерых браконьеров.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Рыбаки ловили рыбу и раков в период нереста, а это запрещено. Караулили браконьеров на рассвете, когда те же расставлять сити.
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На видео видно, как застигнутые на горячем рыбаки выбрасывают улов, а некоторые даже выпрыгнули из лодки, чтобы укрыться в камышах.
Как сообщал УНИАН, на Сумщине поймали двух крестьян-браконьеров, которые выловили полтысячи раков.
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