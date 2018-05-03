На Сумщине во время рейда задержали шестерых браконьеров (видео)

Рыбаки ловили рыбу и раков в период нереста.

На Сумщине во время рейда рыбоохраны и полиции задержали шестерых браконьеров.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Рыбаки ловили рыбу и раков в период нереста, а это запрещено. Караулили браконьеров на рассвете, когда те же расставлять сити.

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На видео видно, как застигнутые на горячем рыбаки выбрасывают улов, а некоторые даже выпрыгнули из лодки, чтобы укрыться в камышах.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине поймали двух крестьян-браконьеров, которые выловили полтысячи раков.