В зоопарке Вены родились малыши редкого амурского леопарда (видео)

В венском зоопарке впервые родились малыши редкого амурского леопарда. Новорожденные чувствуют себя хорошо.

Новорожденные, пока не имеют имен. Малыши леопарда активно исследуют мир и совершают короткие прогулки по вольеру. Впрочем, увидеть их посетителям зоопарка сложно, ведь заботливая мама часто забирает детей в коробку, чтобы позаботиться о детях.

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Амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не больше сотни.