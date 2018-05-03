В зоопарке Вены родились малыши редкого амурского леопарда (видео)
10:15, 03 мая 2018Спасение видов
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В венском зоопарке впервые родились малыши редкого амурского леопарда. Новорожденные чувствуют себя хорошо.
Амурские леопарды находятся на грани исчезновения \ wikimedia.org
Новорожденные, пока не имеют имен. Малыши леопарда активно исследуют мир и совершают короткие прогулки по вольеру. Впрочем, увидеть их посетителям зоопарка сложно, ведь заботливая мама часто забирает детей в коробку, чтобы позаботиться о детях.
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Амурские леопарды находятся на грани исчезновения, этих животных в дикой природе осталось не больше сотни.
В Венском зоопарке родились малыши редкого амурского леопарда
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