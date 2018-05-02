Ученые обнаружили новый вид жуков и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо
Ученые из Нидерландов во время экспедиции в Малайзию и возле водопада в парке "Малио Бейсин" обнаружили три новых вида жуков.
Об этом сообщает USA Today.
Один из этих видов жуков ученые назвали Grouvellinus leonardodicaprioi, в честь оскароносного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Отмечается, что открытие было сделано гражданскими учеными, специально для которых и была организована экспедиция.
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Жук был назван в честь 20-летия основания Фонда Ди Каприо. "Крошечный и черный, этот жук может и не получит "Оскар" за свою харизму, но в сохранении биоразнообразия каждый вид на счету", - заявили ученые.
Таким образом энтомологи выразили благодарность американской кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.
В свою очередь, актер оценил этот поступок и поставил изображение жука на аватар на своей странице в Facebook.
По словам ученых, несмотря на то, что новый вид жуков встречается только в Малайзии, он очень важен для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты.