Ученые обнаружили новый вид жуков и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо

Актер оценил этот поступок и разместил изображение жука как аватар на своей странице в Facebook.

Ученые из Нидерландов во время экспедиции в Малайзию и возле водопада в парке "Малио Бейсин" обнаружили три новых вида жуков.

Об этом сообщает USA Today.

Один из этих видов жуков ученые назвали Grouvellinus leonardodicaprioi, в честь оскароносного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Отмечается, что открытие было сделано гражданскими учеными, специально для которых и была организована экспедиция.

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Жук был назван в честь 20-летия основания Фонда Ди Каприо. "Крошечный и черный, этот жук может и не получит "Оскар" за свою харизму, но в сохранении биоразнообразия каждый вид на счету", - заявили ученые.

Таким образом энтомологи выразили благодарность американской кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

В свою очередь, актер оценил этот поступок и поставил изображение жука на аватар на своей странице в Facebook.

По словам ученых, несмотря на то, что новый вид жуков встречается только в Малайзии, он очень важен для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты.