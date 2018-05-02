В американском зоопарке показали новорожденного жирафа (видео)

Малыш появился на свет в конце апреля.

В зоопарке американского города Даллас журналистам показали новорожденного жирафа.

Малыш появился на свет в конце апреля и пока ни на шаг не отходит от мамы, говорится в сюжете ТСН.

Подпускает к себе жирафья семья только смотрителя, который сообщил, что новорожденный весит 60 килограммов и имеет рост метр 75 сантиметров.

Через неделю малыша выпустят в открытый вольер и объявят, мальчик это или девочка. Тогда посетители зоопарка смогут выбрать маленькому жирафу имя.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Таронга австралийского города Сиднея показали первые шаги редкого древесного кенгуру.