В американском зоопарке показали новорожденного жирафа (видео)

13:56, 02 мая 2018
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

Малыш появился на свет в конце апреля и пока ни на шаг не отходит от мамы, говорится в сюжете ТСН.

Подпускает к себе жирафья семья только смотрителя, который сообщил, что новорожденный весит 60 килограммов и имеет рост метр 75 сантиметров.

Через неделю малыша выпустят в открытый вольер и объявят, мальчик это или девочка. Тогда посетители зоопарка смогут выбрать маленькому жирафу имя.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Таронга австралийского города Сиднея показали первые шаги редкого древесного кенгуру.

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