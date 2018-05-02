В американском зоопарке показали новорожденного жирафа (видео)
13:56, 02 мая 2018Спасение видов
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Малыш появился на свет в конце апреля.
Иллюстрация / REUTERS
В зоопарке американского города Даллас журналистам показали новорожденного жирафа.
Малыш появился на свет в конце апреля и пока ни на шаг не отходит от мамы, говорится в сюжете ТСН.
Подпускает к себе жирафья семья только смотрителя, который сообщил, что новорожденный весит 60 килограммов и имеет рост метр 75 сантиметров.
Через неделю малыша выпустят в открытый вольер и объявят, мальчик это или девочка. Тогда посетители зоопарка смогут выбрать маленькому жирафу имя.
Как сообщал УНИАН, в зоопарке Таронга австралийского города Сиднея показали первые шаги редкого древесного кенгуру.
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