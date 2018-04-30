На Днепропетровщине спасли кошку, которая неделю просидела на 20-метровом дереве (видео)

Целую неделю с дерева пытались снять застрявшую там кошку. Но, когда к животному приблизился кран оно сломя голову полезло вниз.

Мяуканье услышали еще неделю назад. Все это время до кошки пытались залезть, выманить валерьянкой и даже вызвали спасателей. Но перепуганная животное только еще выше залезала на дерево. Читайте такжеВ Днепре бездомных котов признали частью экосистемы города В конце концов к истощенной кошке вызвали кран-подъемник. Однако, как только люлька крана приблизилась к животному, кошка стремглав сбежала вниз. Перепуганную, но живую ее отвезли под наблюдение ветеринаров.

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