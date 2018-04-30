На Днепропетровщине спасли кошку, которая неделю просидела на 20-метровом дереве (видео)

14:35, 30 апреля 2018
Спасение видов
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tapety.pinger.pl

Мяуканье услышали еще неделю назад. Все это время до кошки пытались залезть, выманить валерьянкой и даже вызвали спасателей. Но перепуганная животное только еще выше залезала на дерево.

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В конце концов к истощенной кошке вызвали кран-подъемник. Однако, как только люлька крана приблизилась к животному, кошка стремглав сбежала вниз. Перепуганную, но живую ее отвезли под наблюдение ветеринаров.

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Теги: #Днепропетровщина#спасение#кошка