Австралия выделит полмиллиарда долларов на спасение Большого Барьерного рифа

Более половины кораллов в рифе уже погибли из-за ухудшения качества воды в океане.

Правительство Австралии намерено заложить в бюджет $500 млн на защиту Большого Барьерного рифа от последствий климатических изменений и загрязнения.

Об этом сообщает Mind.ua со ссылкой на газету The Sydney Morning Herald.

В частности, более $200 млн должно пойти на изменение методов ведения сельского хозяйства и улучшения качества воды, $100 млн – на исследования по восстановлению рифов, $58 млн – на борьбу с морскими звездами, которые питаются кораллами. Это будет крупнейшее вложение средств в защиту окружающей среды за всю историю Австралии, отмечает издание.

«Риф – это критически важный национальный актив, который приносит 6,4 млрд в год для экономики Квинсленда и Австралии и обеспечивает 64 тыс рабочих мест», – сказал премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

Большой Барьерный риф находится в Тихом океане. Это участок Всемирного Наследия и крупнейший на Земле природный объект, образованный живыми организмами. Он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 344 400 кв. км.

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Риф фактически уничтожается из-за обесцвечивания кораллов и загрязнения океана, потеряв почти половину своего кораллового покрытия за последние 30 лет.

Ранее Всемирный фонд дикой природы Австралии (WWF) и Австралийский фонд охраны природы оценили, что необходимо $475 млн в год, чтобы решить проблему качества воды в рифе.

Напомним, Большой Риф входит в десятку живых существ, которые первыми исчезнут в результате глобального потепления.