В Австралии нашли самого старого в мире паука, он умер в 43

В основном, членистоногие живут около года, однако среди них встречаются исключения.

Австралийские исследователи обнаружили самого старого в мире паука из известных сегодня.

Об этом сообщается в журнале Pacific Conservation Biology, передает N+1.

Возраст животного составил 43 года - это на 15 лет больше, чем у предыдущего рекордсмена.

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Продолжительность жизни пауков в первую очередь зависит от вида. В основном, членистоногие живут около года, однако среди них встречаются исключения. Так, средняя продолжительность жизни самок чилийского розового птицееда (Grammostola rosea) доходит до 15–20 лет, а самки мексиканского красноколенного птицееда (Brachypelma Smithi) доживают до 25 лет.

Теперь исследователи под руководством Лианды Денис Мейсон (Leanda Denise Mason) из Университета Картина в Западной Австралии сообщили о 43-летней самке паука Giaus Villosus, которая умерла совсем недавно.

Наблюдения за ней, а также другими представителями этого вида, были начаты другим исследователем, Барбарой Йорк Мейн (Barbara York Main) в 1971 году. В течение 42 лет она наблюдала за сообществом пауков в австралийском регионе Уитбелт.

«Благодаря детальным записям Барбары, нам удалось определить, что обширная продолжительность жизни пауков [этого вида] обусловлена их эволюционными чертами, в том числе тем, что они живут в диких кустарниках, а также ведут оседлый образ жизни и отличаются медленным метаболизмом», - комментирует Мейсон.