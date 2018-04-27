В ЕС запретили использование вредных для пчел инсектицидов
Европейский Союз проголосовал за постоянный запрет пестицидов, которые вредны для пчел.
Как отмечает Independent, теперь использование на открытом воздухе в аграрной промышленности трех основных неоникотиноидных химикатов, влияющих на сокращение популяции опыляющих насекомых, будет запрещено по всем Евросоюзу.
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В частности, согласно с новыми правилами, под запрет попадают такие пестициды, как имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.
Такому решению предшествовали многочисленные выводы ученых, экологических организаций и политиков по поводу воздействия этих химических веществ на пчел и окружающую среду в целом.
Эксперты смогли доказать, что эти химические вещества не только приводят к крупномасштабному вымиранию пополяции пчел, но влияют на их способность к обучению и память.
После этого предложение ввести хотя бы частичный запрет на применение неоникотиноидов было внесено в Еврокомиссию в 2017 г., и вот теперь оно было поддержано.
"Это крупная победа для науки, здравого смысла и наших пчел, оказавшихся под угрозой Доказательства того, что неоникотиноидные пестициды представляют угрозу для пчел, являются неоспоримыми", - сказала участник кампании "Друзья Земли" Эми Мерфи, комментируя решение ЕС.
В то же время использование указанных пестицидов внутри помещений, например, в теплицах, не оказывает такого же вредного воздействия, а потому не будет ограничено.