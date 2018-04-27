В ЕС запретили использование вредных для пчел инсектицидов

Теперь использование трех основных неоникотиноидов полностью запрещается на открытом воздухе во всех странах ЕС.

Европейский Союз проголосовал за постоянный запрет пестицидов, которые вредны для пчел.

Как отмечает Independent, теперь использование на открытом воздухе в аграрной промышленности трех основных неоникотиноидных химикатов, влияющих на сокращение популяции опыляющих насекомых, будет запрещено по всем Евросоюзу.

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В частности, согласно с новыми правилами, под запрет попадают такие пестициды, как имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.

Такому решению предшествовали многочисленные выводы ученых, экологических организаций и политиков по поводу воздействия этих химических веществ на пчел и окружающую среду в целом.

Эксперты смогли доказать, что эти химические вещества не только приводят к крупномасштабному вымиранию пополяции пчел, но влияют на их способность к обучению и память.

После этого предложение ввести хотя бы частичный запрет на применение неоникотиноидов было внесено в Еврокомиссию в 2017 г., и вот теперь оно было поддержано.

"Это крупная победа для науки, здравого смысла и наших пчел, оказавшихся под угрозой Доказательства того, что неоникотиноидные пестициды представляют угрозу для пчел, являются неоспоримыми", - сказала участник кампании "Друзья Земли" Эми Мерфи, комментируя решение ЕС.

В то же время использование указанных пестицидов внутри помещений, например, в теплицах, не оказывает такого же вредного воздействия, а потому не будет ограничено.