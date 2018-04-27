В ЕС запретили использование вредных для пчел инсектицидов

15:45, 27 апреля 2018
Спасение видов
48
Ранее ученые смогли доказать вред этих инсектицидов для пчел / Иллюстрация REUTERS

Как отмечает Independent, теперь использование на открытом воздухе в аграрной промышленности трех основных неоникотиноидных химикатов, влияющих на сокращение популяции опыляющих насекомых, будет запрещено по всем Евросоюзу.

Читайте такжеПчелы перестают жужжать из-за пестицидов - ученые

В частности, согласно с новыми правилами, под запрет попадают такие пестициды, как имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам.

Такому решению предшествовали многочисленные выводы ученых, экологических организаций и политиков по поводу воздействия этих химических веществ на пчел и окружающую среду в целом.

Эксперты смогли доказать, что эти химические вещества не только приводят к крупномасштабному вымиранию пополяции пчел, но влияют на их способность к обучению и память.

После этого предложение ввести хотя бы частичный запрет на применение неоникотиноидов было внесено в Еврокомиссию в 2017 г., и вот теперь оно было поддержано.

"Это крупная победа для науки, здравого смысла и наших пчел, оказавшихся под угрозой Доказательства того, что неоникотиноидные пестициды представляют угрозу для пчел, являются неоспоримыми", - сказала участник кампании "Друзья Земли" Эми Мерфи, комментируя решение ЕС.

В то же время использование указанных пестицидов внутри помещений, например, в теплицах, не оказывает такого же вредного воздействия, а потому не будет ограничено.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пестициды#химикаты#пчелы#инсектициды-неоникотиноиды