Ученые подсчитали шимпанзе и горилл и сообщили хорошую и плохую новости

Популяции западноафриканских горилл и шимпанзе оказались примерно на 40 и на 10 процентов больше, чем считалось.

Биологи из пяти стран оценили популяции вымирающих человекообразных обезьян, которые обитают в Западной Африке - черномордого шимпанзе и западной равнинной гориллы. Как говоритсяв статье, опубликованной в Science Advances, популяции этих горилл и шимпанзе оказались примерно на 40 и на 10 процентов больше, чем считалось.

Как передает N+1, плохая новость в том, что большинство животных обитают вне охраняемых территорий, а численность горилл сокращается на 2,7 процента ежегодно. Если эта тенденция сохранится, через три поколения популяция уменьшится на 80 процентов.

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Около 77 процентов горилл и 81 процент шимпанзе живут вне природоохранных зон. Основными факторами, угрожающими численности шимпанзе и горилл исследователи называют вырубку лесов, браконьерство (местные жители едят обезьян) и эпидемии лихорадки Эбола.

В качестве защитных мер авторы предлагают политику «живи сам и давай жить другим»: планировать землепользование на национальном и региональном уровне и выбирать места подальше от заповедников и еще нетронутых лесов, где обитают обезьяны. В качестве примера исследователи приводят Габон, где места под плантации масличных пальм и гевеи отводят возле дорог.

В прошлом году приматологи опубликовали обзор, в котором оценивались перспективы приматов на выживание. Они оказались весьма мрачными: около 60 процентов видов могут исчезнуть в ближайшие десятилетия, а 75 процентам грозит серьезное снижение численности.

Как сообщал УНИАН, в США четверо бабуинов сговорились, чтобы сбежать от ученых.