В Сингапуре скончался первый в мире "тропический" белый медведь (фото)

Инука был первым белым медведем, родившимся в тропиках.

В Сингапуре скончался первый в мире белый медведь, который родился на тропическом острове, по имени Инука.

Он умер в возрасте 27 лет, после пяти лет борьбы с болезнями, связанными с возрастом, сообщает Reuters. Для своего вида Инука был долгожителем, средняя продолжительность жизни белого медведя в дикой природе состовляет 15-18 лет.

Последние годы медведь страдал от артрита, зубных и ушных инфекций. Чтобы избавить животное от страданий, медведя усыпили.

В возрасте трех лет Инука был избран одним из символов Сингапура. Жители города называли медведя настоящим сингапурцем.

Инука родился в конце 1990 года от родителей Нанука и Шеби, привезенных с Канады и Германии. Отец Инуки умер в возрасте 18 лет в 1995 году. Мать Шеба также была долгожителем и умерла в 2012 в возрасте 35 лет.

Как сообщал УНИАН, в марте в Кении умер последний в мире самец редкого северного белого носорога по имени Судан.