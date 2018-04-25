Семейная "драма" в киевском зоопарке: капибара отказалась от своего детеныша (видео)
19:19, 25 апреля 2018Спасение видов
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В зоопарке объясняют, что возможной причиной такого поведения матери является неопытность самки – у нее еще не проявился материнский инстинкт.
Молодая мама от детеныша отказалась почти сразу / Скриншот видео ТСН
В столичном зоопарке впервые показали новорожденного малыша капибары.
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Как говорится в сюжете ТСН, у пары капибар, которые появились в зверинце два года назад, родился детеныш. Но молодая мама от него отказалась почти сразу. Когда работники зоопарка поняли, что она не просто его игнорирует, но и проявляет агрессию к новорожденному, пришлось малыша забрать и научиться выкармливать. Это первый такой опыт в столичном зоопарке.
В зоопарке объясняют, что возможной причиной такого поведения матери является неопытность самки – у нее еще не проявился материнский инстинкт.
В столичном зоопарке впервые показали новорожденного малыша капибары
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