Семейная "драма" в киевском зоопарке: капибара отказалась от своего детеныша (видео)

В зоопарке объясняют, что возможной причиной такого поведения матери является неопытность самки – у нее еще не проявился материнский инстинкт.

В столичном зоопарке впервые показали новорожденного малыша капибары.

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Как говорится в сюжете ТСН, у пары капибар, которые появились в зверинце два года назад, родился детеныш. Но молодая мама от него отказалась почти сразу. Когда работники зоопарка поняли, что она не просто его игнорирует, но и проявляет агрессию к новорожденному, пришлось малыша забрать и научиться выкармливать. Это первый такой опыт в столичном зоопарке.

В зоопарке объясняют, что возможной причиной такого поведения матери является неопытность самки – у нее еще не проявился материнский инстинкт.