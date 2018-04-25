В столице ОАЭ запускают первую мобильную ветклинику для бездомных животных

В Объединенных Арабских Эмиратах планируют запустить первую мобильную клинику для лечения брошенных животных на улицах Абу-Даби.

Доктор Сьюзан Айлотт, основатель Animal Welfare Abu Dhabi (AWAD) вместе со своей командой работает над запуском первой в ОАЭ мобильной ветклиники, которая займется лечением брошенных животных на улицах Абу-Даби.

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Команда из AWAD уже провела свой второй выезд на Lulu Island, передает Khaleej Times. В состав команды вошли лицензированные ветеринары и сертифицированные AWAD ловцы, которые транспортировали оборудование и медицинские принадлежности на остров на лодке.

В 2017 году Awad стала первой организацией в ОАЭ, которая организовала «полевой госпиталь» для ухода за животными.

Всего за два часа работы команде удалось не только стерилизовать 14 кошек на острове, но и вылечить их, и даже оказать им стоматологическую помощь. Команда будет продолжать выезды на отдаленный остров.

«Кошек выпустили на том же месте, где мы их взяли. Все они сейчас здоровы», - рассказала Сьюзан.