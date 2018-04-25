В США побег молодого жирафа из зоопарка остался загадкой (видео)
15:05, 25 апреля 2018Спасение видов
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После зоологам удалось успокоить животное и вернуть ее в вольер. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
В США семимесячная жирафа сбежала из детского зоопарка в городе Форт-Уэйн. Несколько часов животное металось на парковке, сообщает ТСН.
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После зоологам удалось успокоить животное и вернуть ее в вольер. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет
Как молодое животное само смогло убежать из стаи, сотрудники зверинца в городе Форт-Уэйн не говорят.
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