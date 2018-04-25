В Днепре бездомных котов признали частью экосистемы города

14:36, 25 апреля 2018
Спасение видов
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В Днепре котам теперь позволяют больше / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты приняли сегодня, 25 апреля, во время 31-й очередной сессии горсовета, рассматривая петицию жителей города.

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«В Днепре коты будут осуществлять естественную дератизацию и иметь свободный доступ к подвальным помещениям и чердакам в многоэтажных домах. Коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию там котов. Придерживаться этих норм рекомендуется и жилищным кооперативам и объединениям домовладельцев», - говорится в решении.

Отлавливать бездомных котов коммунальным службам разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

Ранее подобное решение было принято в городе Каменское на Днепропетровщине – мэрия утвердила право котов на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах. Решение вызвало критику со стороны коммунальных служб.

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Теги: #Днепр#коты