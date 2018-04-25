В Днепре бездомных котов признали частью экосистемы города

Отлавливать бездомных котов коммунальным службам отныне разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации, или для передачи новым хозяевам.

Днепровский горсовет признал бездомных котов частью экосистемы города как природных дератизаторов грызунов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты приняли сегодня, 25 апреля, во время 31-й очередной сессии горсовета, рассматривая петицию жителей города.

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«В Днепре коты будут осуществлять естественную дератизацию и иметь свободный доступ к подвальным помещениям и чердакам в многоэтажных домах. Коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию там котов. Придерживаться этих норм рекомендуется и жилищным кооперативам и объединениям домовладельцев», - говорится в решении.

Отлавливать бездомных котов коммунальным службам разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

Ранее подобное решение было принято в городе Каменское на Днепропетровщине – мэрия утвердила право котов на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах. Решение вызвало критику со стороны коммунальных служб.