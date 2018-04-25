В столичном зоопарке показали, как животные радовались первому весеннему дождю (видео)
13:23, 25 апреля 2018Спасение видов
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На обнародованном зоопарком видео можно увидеть, как на дождь отреагировали слон и бегемот.
Обитатели киевского зоопарка обрадовались дождю / Скриншот - Facebook, Киевский зоологический парк общегосударственного значения
В киевском зоопарке показали реакцию своих подопечных на первый в этом году настоящий весенний дождь, который произошел в столице накануне, 24 апреля.
Соответствующее видео было обнародовано в Facebook зоопарка.
«Вы только посмотрите как радовались этому событию наши малыши! В каждом дне, независимо от того солнечный он или дождливый, можно найти массу позитива», - указано в сообщении.
Ранее киевский зоопарк показал, как молодая бегемотиха Лили радуется весне. Сотрудники зоопарка отмечают, что животное за зиму набрало вес и уже часто выходит из вольера погреться на солнце.
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