На Харьковщине опекают местного "Хатико", которого хозяева бросили в мешке у дороги (видео)

Песик ждет, что хозяева вернутся и с места, где его бросили, никуда не идет.

Преданная собака уже год ждет хозяев, которые бросили ее на обочине в завязанном мешке. Человек, который спас пса, хотел забрать его к себе, но идти с ним собака отказалась.

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Тронутые такой верностью жители Покровки, на Харьковщине, сделали ему теплую будку и кормят теперь всем селом, передает ТСН.

«Завязали в мешке, видимо, думали, что сдохнет. Я развязал, вижу старый пес, худой, хилый», - рассказывает спаситель собаки.

Мешок с полуживой собакой Виктор Головко нашел на обочине. Сразу накормил пса и попытался забрать домой. Но тот упорно возвращался на место, где его бросили на верную смерть .

За верность покровского «Хатико» полюбило все село. Зовут его здесь Героем, ведь несмотря на дожди и морозы собака упорно сидит под своим деревом и ждет хозяев. Вместо них еду четыреногому привозят чужие люди, тронутые его историей.

"Все кормят и жители села, и приезжие. И колбасу берут, и гамбургеры", - рассказывает местная продавщица.

Герой отъелся и начал уже перебирать харчами. Живет теперь в утепленной будке, устланной соломой и наслаждается общением со своими поклонниками.

«Школьный автобус останавливается, дети дают, дачники приезжают. Некоторые останавливаются даже сфотографироваться", - говорит Виктор.

Но больше всего пес любит своего спасителя. И хотя переселяться к нему не желает, отпускает его тоже неохотно.