Киевляне смогут бесплатно вакцинировать животных от бешенства
18:49, 22 апреля 2018Спасение видов
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Как отмечают в ведомстве, эпизоотическая ситуация с бешенством животных остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу в связи с постоянной миграцией диких, домашних, бездомных животных.
Киевляне смогут бесплатно вакцинировать животных от бешенства / фото Zhitomir.info
В среду, 25 апреля, в Голосеевском районе Киева состоится бесплатная вакцинация животных от бешенства.
Об этом сообщает Голосеевская районная госадминистрация.
Ветеринары будут осуществлять профилактическую вакцинацию с 14:00 до 17:00 по адресам:
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ул. Демиевская 33 (помещение ЖЭУ-103);
ул. Заболотного, 20а (помещение ЖЭУ-109).
Как отмечают в ведомстве, эпизоотическая ситуация с бешенством животных остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу в связи с постоянной миграцией диких, домашних, бездомных животных.
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