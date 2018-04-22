Киевляне смогут бесплатно вакцинировать животных от бешенства

Как отмечают в ведомстве, эпизоотическая ситуация с бешенством животных остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу в связи с постоянной миграцией диких, домашних, бездомных животных.

В среду, 25 апреля, в Голосеевском районе Киева состоится бесплатная вакцинация животных от бешенства. Об этом сообщает Голосеевская районная госадминистрация. Ветеринары будут осуществлять профилактическую вакцинацию с 14:00 до 17:00 по адресам: Читайте такжеВ Раде предлагают усилить ответственность владельцев и опекунов животных за нарушение условий их содержания ул. Демиевская 33 (помещение ЖЭУ-103); ул. Заболотного, 20а (помещение ЖЭУ-109). Как отмечают в ведомстве, эпизоотическая ситуация с бешенством животных остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу в связи с постоянной миграцией диких, домашних, бездомных животных.

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