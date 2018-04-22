Киевляне смогут бесплатно вакцинировать животных от бешенства

18:49, 22 апреля 2018
Спасение видов
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Киевляне смогут бесплатно вакцинировать животных от бешенства / фото Zhitomir.info

Об этом сообщает Голосеевская районная госадминистрация.

Ветеринары будут осуществлять профилактическую вакцинацию с 14:00 до 17:00 по адресам:

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ул. Демиевская 33 (помещение ЖЭУ-103);

ул. Заболотного, 20а (помещение ЖЭУ-109).

Как отмечают в ведомстве, эпизоотическая ситуация с бешенством животных остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу в связи с постоянной миграцией диких, домашних, бездомных животных.

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