Зоопарк показал первые шаги редкого древесного кенгуру (видео)

10:59, 20 апреля 2018
Спасение видов
143
Кенгуру Гудфеллоу обитают в центральной и юго-восточной частях острова Новая Гвинея / фото скриншот

В своем официальном аккаунте в Facebook работники зоопарка поделились видео первых шагов кенгуренка.

Читайте такжеХрабрый детеныш носорога вступился за мать и попытался защитить ее от врачей (видео)

Ранее детеныш постоянно находился в сумке у матери, поэтому сотрудникам зоопарка никак не удавалось его заснять.

Кенгуру Гудфеллоу обитают в центральной и юго-восточной частях острова Новая Гвинея и находятся под угрозой исчезновения из-за охоты на них местных жителей, а также вырубки лесов.

Видео: Taronga Zoo Sydney

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кенгуру#зоопарк Сиднея