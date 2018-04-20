Зоопарк показал первые шаги редкого древесного кенгуру (видео)

Ранее детеныш постоянно находился в сумке у матери, поэтому сотрудникам зоопарка никак не удавалось его заснять.

В зоопарке Таронга австралийского города Сиднея на свет появился детеныш редкого древесного кенгуру вида Гудфеллоу. В своем официальном аккаунте в Facebook работники зоопарка поделились видео первых шагов кенгуренка. Читайте такжеХрабрый детеныш носорога вступился за мать и попытался защитить ее от врачей (видео) Ранее детеныш постоянно находился в сумке у матери, поэтому сотрудникам зоопарка никак не удавалось его заснять. Кенгуру Гудфеллоу обитают в центральной и юго-восточной частях острова Новая Гвинея и находятся под угрозой исчезновения из-за охоты на них местных жителей, а также вырубки лесов. Видео: Taronga Zoo Sydney

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