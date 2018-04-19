Улов на миллион: на Херсонщине задержали группу браконьеров с краснокнижной рыбой (видео)
16:33, 19 апреля 2018Спасение видов
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Пограничники во время ночного дежурства увидели мужчин, которые выгружали на берег свой незаконный вылов краснокнижных - крупных белуг, осетров, скатов и камбалу.
На Херсонщине задержали группу браконьеров.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Вблизи курортного поселка Хоралы, пограничники во время ночного дежурства увидели мужчин, которые выгружали на берег свой незаконный вылов краснокнижных - крупных белуг, осетров, скатов и камбалу.
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По предварительной оценке, вылов браконьеров составляет 950 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, недавно на Сумщине поймали двух крестьян-браконьеров, которые выловили полтысячи раков.
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