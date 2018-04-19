Улов на миллион: на Херсонщине задержали группу браконьеров с краснокнижной рыбой (видео)

Пограничники во время ночного дежурства увидели мужчин, которые выгружали на берег свой незаконный вылов краснокнижных - крупных белуг, осетров, скатов и камбалу.

На Херсонщине задержали группу браконьеров. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Вблизи курортного поселка Хоралы, пограничники во время ночного дежурства увидели мужчин, которые выгружали на берег свой незаконный вылов краснокнижных - крупных белуг, осетров, скатов и камбалу. Читайте такжеВ Черниговской области полиция расследует очередное убийство браконьерами беременной самки лося По предварительной оценке, вылов браконьеров составляет 950 тысяч гривень. Как сообщал УНИАН, недавно на Сумщине поймали двух крестьян-браконьеров, которые выловили полтысячи раков.

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