Длинноносую летучую мышь исключили из числа вымирающих видов в США

Длинноносая летучая мышь была внесена в перечень умирающих видов в 1988 году.

В США исключили длинноносую летучую мышь из числа вымирающих видов, куда она была внесена 30 лет назад.

Данный вид официально избавился от статуса, который говорит о неминуемой угрозе исчезновения, пишет National Geographic.

"Исследования показывают, что угрозы летучим мышам были нивелированы или уменьшены до уровня, позволяющего данному виду восстанавливать популяцию", - говорит руководитель юго-западной дирекции Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эмми Лоудерс.

Читайте такжеВ Харьковском экопарке на волю выпустили рекордное количество спасенных летучих мышей (видео)

Длинноносая летучая мышь была внесена в перечень умирающих видов в 1988 году, когда Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США выяснила, что их популяция уменьшилась до менее чем тысячи особей, разбросанных только по 14 известным местам обитания в США и Мексике.

Теперь же, по данным Службы, популяция данного вида составляет около 200 тысяч особей, проживающих в более 75 местах обитания на территории США и Мексики.

Длинноносая летучая мышь является одним из трех видов летучих мышей в Соединенных Штатах, которые питаются нектаром. Одна из основных субпопуляций вида мигрирует между США и Мексикой. Они спариваются и ждут зиму в южной и центральной Мексике, где собираются тысячами, чтобы согреться. Весной они мигрируют на север - в северную Мексику и южную Аризону.

Летучие мыши заселяют ряд пещер и заброшенных шахт вдоль богатой на агаву (американское алоэ) "нектарной тропы" от южной Мексики до Аризоны.