Побег из вольера: в США четверо бабуинов сговорились, чтобы сбежать от ученых

14:22, 18 апреля 2018
Спасение видов
403
Сотрудникам института удалось поймать беглецов и вернуть их в вольер / фото pxhere.com

О необычном происшествии сообщается на сайте института.

В Юго-Западном национальном центре исследования приматов, подразделении Техасского института биомедицинских исследований, содержатся более 2500 животных, включая 1100 бабуинов, которые используются в исследованиях ожирения, сердечных заболеваний и устойчивости к инсулину. Сбежавшие животные находились в помещении под открытым небом с еще более чем сотней бабуинов, на тот момент не задействованных в исследованиях.

Читайте такжеВ Израиле камеры зафиксировали побег и возвращение в зоопарк бегемотихи (видео)

Территория была ограничена стенами с загнутыми внутрь верхними краями, что должно было помешать обезьянам выпрыгивать наружу. Четверо бабуинов догадались установить вертикально бочку для корма объемом более 200 литров и забраться на нее, чтобы выбраться на поверхность. Трое из них перебрались через ограждение института, один же вернулся обратно.

Сотрудникам института удалось поймать беглецов и вернуть их в вольер. Произошедшее вызвало недовольство со стороны общественности — так, в частности, пользователи соцсетей требуют перевода животных в заповедник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#побег