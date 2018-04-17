В зоопарке Вашингтона сняли уникальные кадры рождения гориллы (видео)
15:26, 17 апреля 2018Спасение видов
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Из-за браконьерства и болезней этот вид горилл сейчас под угрозой исчезновения.
У зоопарку Вашингтона зафільмували народження горили
В зоопарке Вашингтона сняли кадры рождения гориллы.
Об этом говорится в сюжете ТСН. 16-летняя Калая родила детеныша вечером, сразу прижала к себе и начала целовать. Теперь ухаживает за малышом и никуда не отпускает.
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В зоопарке новому жителю там изрядно обрадовались и надеются, что новорожденная горилла будет расти здоровой. Ведь из-за браконьерства и болезней этот вид сейчас под угрозой исчезновения.
Ранее в Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги.
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