В Китае в одной из крупнейших карстовых воронок в мире нашли более десятка видов редких животных (видео)

Исследовали их ученые почти два года, за это время нашли в одной из воронок целую сеть подземных рек.

В Китае нашли одно из крупнейших групп карстовых образований в мире. Они занимают площадь более чем 5 тысяч квадратных километров.

Исследовали их ученые почти два года, за это время нашли в одной из воронок целую сеть подземных рек, а вблизи остальных более десятка видов редких животных и растений.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе Мертвого моря образовалось около 6500 гигантских карстовых воронок, которые поглощает дома и разрушают дороги.