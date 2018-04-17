В Китае в одной из крупнейших карстовых воронок в мире нашли более десятка видов редких животных (видео)

14:21, 17 апреля 2018
Спасение видов
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Исследовали их ученые почти два года, за это время нашли в одной из воронок целую сеть подземных рек, а вблизи остальных более десятка видов редких животных и растений.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе Мертвого моря образовалось около 6500 гигантских карстовых воронок, которые поглощает дома и разрушают дороги.

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