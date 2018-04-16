Сбежавший пес: спасенный Д'артаньян готовится к дрессировке и "мировой" с котами (видео)

Собаку, которого дважды спасали волонтеры, ждет курс дрессировки.

Его находили, теряли, и снова находили. Он едва не умер, чтобы вернуть дом, который потерял 5 лет назад. И оказался там ненужным. История дворового пса, которого спасали всей страной, не оставила равнодушным никого. И теперь у него есть сразу три хозяйки.

Как они разделили роли в собачьей жизни, смотрите в сюжете ТСН.

Очередная выписка из больницы: он радуется своим старым знакомым и тянет их на улицу.

Три месяца назад волонтер Лана Ветрова нашла окровавленного и обессиленного пса на дороге. Привезла в клинику, нашла деньги на операцию и даже старых хозяев, которые потеряли его 5 лет назад. После удачного лечения пса назвали Д'артаньяном и все же он оказался "неблагодарным" и убежал.

Читайте такжеЗлоумышленников сгубила жадность: похищенного в новогоднюю ночь пса наконец вернули владельцу (видео)

Нашли его снова на Пасху. Но бывшая семья очередной измены не простила. И Лана снова начала искать Д'артаньяну новый дом. Приютить собаку решила родственница Ланы - Валентина. Кроме нее, по сути, у Д'артаньяна будет еще две хозяйки: Лана, на которую выписаны документы, и Росана, которая живет в Италии и взяла на себя финансовое обеспечение пса.

Впереди у Д'артаньяна и перевоспитание. Ведь собачий психолог не исключает, что из-за своего темперамента пес снова может сбежать. Дрессировать Д'артаньяна будут, когда он полностью адаптируется. До тех пор - только превентивные меры.

Собачьи спасительницы надеются, что больше до крайностей не дойдет. И самой большой проблемой будет примирить Д'артаньяна с котами - он их пока побаивается.