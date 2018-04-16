"Кулек и голуби": стаю птиц расстреляли в одесском сквере (фото)

12:52, 16 апреля 2018
Спасение видов
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REUTERS

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"Иду с ребенком. Один лежит, другой голубь - мертвый. А в стороне, где елки, убирает дворник. Он развернул черный кулек - а там много голубей лежит, может, 25 штук", - рассказал очевидец городскому сайту.

Александр спросил у дворника, могли ли отравить птиц. На это дворник ответил, что видел у голубей характерные раны, будто их кто-то пострелял.

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Теги: #Одесса#Голубь