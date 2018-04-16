"Кулек и голуби": стаю птиц расстреляли в одесском сквере (фото)

Александр спросил у дворника, могли ли отравить птиц. На это дворник ответил, что видел у голубей характерные раны, будто их кто-то пострелял.

В сквере на Соборной площади в Одессе кто-то убил на выходных стаю голубей. Как рассказал очевидец Александр, инцидент произошел в воскресенье.

Читайте такжеВ Мюнхене любителей кормить голубей хлебом хотят штрафовать на 1000 евро

"Иду с ребенком. Один лежит, другой голубь - мертвый. А в стороне, где елки, убирает дворник. Он развернул черный кулек - а там много голубей лежит, может, 25 штук", - рассказал очевидец городскому сайту.

Александр спросил у дворника, могли ли отравить птиц. На это дворник ответил, что видел у голубей характерные раны, будто их кто-то пострелял.