В Харьковском экопарке на волю выпустили рекордное количество спасенных летучих мышей (видео)

Уникальный центр реабилитации рукокрылых всю зиму спасал летучих мышей со всей страны - волонтеры их лечили и кормили.

В Харьковском экопарке на волю выпустили рекордное количество спасенных мышей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уникальный центр реабилитации рукокрылых всю зиму спасал летучих мышей со всей страны - волонтеры их лечили и кормили. Волонтеры шутят - летучие мыши словно намеренно попадают в переплет, чтобы вернуться в центр.

Чтобы подержать летучую мышь и отпустить ее на волю, посетители экопарка выстраивались в очереди.