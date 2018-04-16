В Харьковском экопарке на волю выпустили рекордное количество спасенных летучих мышей (видео)
11:44, 16 апреля 2018Спасение видов
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Уникальный центр реабилитации рукокрылых всю зиму спасал летучих мышей со всей страны - волонтеры их лечили и кормили.
В Харьковском экопарке на волю выпустили рекордное количество спасенных мышей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Уникальный центр реабилитации рукокрылых всю зиму спасал летучих мышей со всей страны - волонтеры их лечили и кормили. Волонтеры шутят - летучие мыши словно намеренно попадают в переплет, чтобы вернуться в центр.
Чтобы подержать летучую мышь и отпустить ее на волю, посетители экопарка выстраивались в очереди.
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