В столичном зоопарке показали бегемотиху с пышными формами (фото)
18:55, 14 апреля 2018Спасение видов
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Работники зоопарка приглашают посетителей познакомиться с киевской красавицей.
В киевском зоопарке показали бегемотиху / фото facebook.com/zoo.kiev.ua
Киевский зоопарк показал, как молодая бегемотиха Лили радуется весне.
На официальной странице зоопарк в Facebook опубликовали фотографии "милой толстушки", которая прогуливается в своем вольере.
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Сотрудники зоопарка отмечают, что животное за зиму набрало вес и уже часто выходит из вольера погреться на солнце.
Бегемотиха Лили в киевском зоопарке / фото facebook.com/zoo.kiev.ua
"Наконец-то пришла настоящая весна и наша Лили может насладиться прогулками на солнце. За зимний период она значительно подросла и стала еще прекрасней. Хорошего бегемота должно быть много", - написали на странице зоопарка.
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