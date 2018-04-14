В столичном зоопарке показали бегемотиху с пышными формами (фото)

Работники зоопарка приглашают посетителей познакомиться с киевской красавицей.

Киевский зоопарк показал, как молодая бегемотиха Лили радуется весне.

На официальной странице зоопарк в Facebook опубликовали фотографии "милой толстушки", которая прогуливается в своем вольере.

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Сотрудники зоопарка отмечают, что животное за зиму набрало вес и уже часто выходит из вольера погреться на солнце.

"Наконец-то пришла настоящая весна и наша Лили может насладиться прогулками на солнце. За зимний период она значительно подросла и стала еще прекрасней. Хорошего бегемота должно быть много", - написали на странице зоопарка.