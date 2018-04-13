Одна из старейших горилл мира отпраздновала 61-й день рождения (фоторепортаж)

По случаю праздника горилла по имени Фату, которая живет в Берлинском зоопарке, получила праздничный торт.

Горилла Фату, которая считается одной из старейших самок гориллы в мире, 13 апреля 2018 года отпраздновала свой 61-й день рождения. Фото праздника опубликованы в фотосервисе Reuters.

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Живет горилла в Берлинском зоопарке, сотрудники которого приготовили для нее специальный праздничный торт.

Примечательно, что точный возраст Фату неизвестен. Она поселилась в зоопарке Берлина в 1959 году, после того как один из моряков решил расплатиться контрабандным молодым животным в баре портового Марселя. Тогда эксперты оценили примерный возраст Фату в два года.

Сейчас Фату считается одной из двух старейших в мире горилл - вместе с Труди, которая живет в США, также ориентировочно 1957 года рождения. Кстати, 61 год - это самый большой официально зафиксированный возраст горилл за всю историю наблюдений.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года в США в зоопарке Сан-Диего в возрасте 60 лет умерла одна из старейших в мире горилл по кличке Вила.