В зоопарке Киева у пары черных лебедей появились птенцы (видео)
10:21, 12 апреля 2018Спасение видов
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Птенцы черных лебедей вылупились в киевском зоопарке.
В столичном зоопарке произошло пополнение в семье черных лебедей
В столичном зоопарке произошло пополнение в семье черных лебедей. Видео с новорожденными зверинец выложил на своей странице в соцсети.
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Малышей - трое, они хорошо едят и уже учатся плавать в бассейне вместе со своими родителями. Старшие птицы малышей защищают и пока никого к ним не подпускают.
Как сообщал УНИАН, в зоопарке Межигорья страусы, которых "поддерживал" президент-беглец Виктор Янукович, снесли яйцо.
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