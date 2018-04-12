В зоопарке Киева у пары черных лебедей появились птенцы (видео)

10:21, 12 апреля 2018
Спасение видов
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Малышей - трое, они хорошо едят и уже учатся плавать в бассейне вместе со своими родителями. Старшие птицы малышей защищают и пока никого к ним не подпускают.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Межигорья страусы, которых "поддерживал" президент-беглец Виктор Янукович, снесли яйцо.

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Теги: #Киев#зоопарк#лебеди