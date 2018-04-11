Бельгийский зоопарк похвастался своими детишками (фоторепортаж)
19:49, 11 апреля 2018Спасение видов
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Миру впервые показали маленького слоненка и коалу.
Бельгийский зоопарк сегодня показал миру своего третьего рожденного за последние шесть месяцев детеныша слона, что принесло удовольствие посетителям и любителям зоопарка.
Также они впервые показали публике милого детеныша коалы.
Как сообщал УНИАН, недавно в Иллинойском зоопарке родился малыш северного оленя.
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