Бельгийский зоопарк похвастался своими детишками (фоторепортаж)

19:49, 11 апреля 2018
Спасение видов
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Бельгийский зоопарк сегодня показал миру своего третьего рожденного за последние шесть месяцев детеныша слона, что принесло удовольствие посетителям и любителям зоопарка.

Также они впервые показали публике милого детеныша коалы.

Как сообщал УНИАН, недавно в Иллинойском зоопарке родился малыш северного оленя.

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Теги: #зоопарк#Бельгия