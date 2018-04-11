На Хмельнитчине пенсионерка взяла под опеку лебедя Красавчика (видео)

Он сразу стал любимцем женщины и поселился в старой хижине.

На Хмельнитчине пенсионерка взяла под опеку лебедя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лебедя по кличке Красавчик выгнали из стаи. Обездоленный он ковылял по сельской трассе между авто, пока его не увидела пенсионерка и не впустила во двор.

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Он сразу стал любимцем женщины, поселился в старой хижине и установил собственные правила на дворе.