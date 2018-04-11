Битва рептилий: несколькочасовая схватка кобры и питона попала на видео

Питон длиной примерно в два метра обвился вокруг четырехметровой кобры.

В Малайзии туристы сняли схватку кобры и питона.

На видео противостояния обратил внимание новостной портал Asia one.

Туристы запечатлели схлестнувшихся змей в ботаническом саду штата Пенанг. Питон длиной примерно в два метра обвился вокруг четырехметровой кобры. В неподвижном состоянии рептилии провели около двух часов.

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Турист К. Рамакришна, снявший ролик, рассказал, что один из путешественников потрогал голову кобры палкой, чтобы проверить, жива ли она, рептилия пошевелила головой. Зрелище привлекло многих туристов, однако некоторые из них испугались и отказались идти дальше.

Они долго наблюдали за противостоянием змей, но так и не узнали, кто в итоге победил. Некоторые предположили, что обе рептилии попали в суп в ближайшем ресторане.

Видео: The Star Online