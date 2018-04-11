Тысячи пользователей сети следят за пробуждением медведя после зимней спячки (видео)

По словам зоологов, животное полностью отойдет от спячки лишь через несколько недель.

С 23 марта тысячи людей следят в онлайн-режиме за пробуждением черного медведя в Национальном парке Glaicer в штате Монтана (США).

Как сообщает «Голос Америки», время от времени медведь неохотно появляется из дупла дерева, в котором он зимовал.

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По словам зоологов, медведи полностью отойдут от спячки лишь через несколько недель.

Следить за пробуждением медведя в Монтане можно в режиме онлайн на сайте Национальной службы парков США.

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