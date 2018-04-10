В национальный природный парк "Сколевские Бескиды" привезли зубров для возрождения популяции

С 2009 года стадо увеличилось втрое, и сегодня на территории парка обитают 33 зубра.

В национальний природний парк "Сколевские Бескиды" привезли 5 зубров для возрождения популяции.

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Тошка, Тира, Талия, Тасидос, Тэо – так зовут зубров, С 2009 года стадо увеличилось втрое, и сегодня на территории парка обитают 33 зубра, пишет в блоге life.pravda Катерина Москалюк.

Летом краснокнижных животных не найти – они словно растворяются среди Карпатских гор, а зимой спускаются в урочище Мальмансталь на подкормку.

С прошлого года туристические фирмы организуют путешествия "в гости к зубрам": свободных мест не остается, все хотят посмотреть на краснокнижных животных.