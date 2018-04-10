В национальный природный парк "Сколевские Бескиды" привезли зубров для возрождения популяции
13:47, 10 апреля 2018Спасение видов
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С 2009 года стадо увеличилось втрое, и сегодня на территории парка обитают 33 зубра.
Зимой зубры спускаются в урочище Мальмансталь на подкормку / http://life.pravda.com.ua
В национальний природний парк "Сколевские Бескиды" привезли 5 зубров для возрождения популяции.
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Тошка, Тира, Талия, Тасидос, Тэо – так зовут зубров, С 2009 года стадо увеличилось втрое, и сегодня на территории парка обитают 33 зубра, пишет в блоге life.pravda Катерина Москалюк.
Летом краснокнижных животных не найти – они словно растворяются среди Карпатских гор, а зимой спускаются в урочище Мальмансталь на подкормку.
С прошлого года туристические фирмы организуют путешествия "в гости к зубрам": свободных мест не остается, все хотят посмотреть на краснокнижных животных.
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