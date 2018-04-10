Кит-самоубийца выбросился на берег в Аргентине (фото, видео)

12:26, 10 апреля 2018
Спасение видов
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Днем 9 апреля животное скончалось. К тому моменту его тело привязали к буксиру, который должен был вернуть животное в море во время прилива. До этого люди, сменяя друг друга, обматывали кита мокрой материей.

Ученые предупреждали, что "спасение" только ухудшало состояние животного. Профессор Рикардо Бастида рассказал местному порталу 0223.com.ar, что молодой кит, вероятно, был смертельно болен. В таких случаях эти млекопитающие нередко практикуют эвтаназию.

Даже если бы кита удалось отбуксировать на глубину, он, скорее всего, не смог бы плыть, сказал Бастида.

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