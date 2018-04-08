В зоопарке Харькова животные полакомились писанками (фото, видео)

Яйца, выкрашенные в зеленый, голубой, желтый, красные цвета моментально привлекли внимание животных и пробудили большой интерес.

Животных харьковского зоопарка угостили пасхальными яйцами. Писанки получили зелёные мартышки, лисы, хорёк, ёжики и ворона.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Вареные яйца входят в их привычный рацион. А вот яйца, выкрашенные в зеленый, голубой, желтый, красные цвета моментально привлекли внимание животных и пробудили большой интерес.

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«Ворона сразу же утащила яйцо и спрятала его. Так же поступила и одна из лисиц. А вот остальные животные, рассмотрев угощение, начали лакомиться вкусным кормом, очищая скорлупу, или прямо с ней. Самыми терпеливыми оказались мартышки — они чистили «крашенки», а сам процесс воспринимали как забавную игру, в результате которой их ждал вкусный приз», — рассказывают в зоопарке.